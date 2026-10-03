Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Анастасия Гнусина обновила рекорд Азербайджана в заплыве на 200 м

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2026
    • 21:41
    Анастасия Гнусина обновила рекорд Азербайджана в заплыве на 200 м

    Во Дворце водных видов спорта в Баку завершился Кубок мира по плаванию, организованный Федерацией плавания Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

    Как сообщает Report, в финале азербайджанская пловчиха Анастасия Гнусина обновила рекорд страны в заплыве на 200 метров на спине (2:20,68).

    Представляем результаты финальных соревнований:

    Мужчины

    Комплексное плавание 400 метров – 1. Карсон Фостер 2. Илья Бородин 3. Альберто Россетти

    Баттерфляем 50 м – 1. Егор Корнев 2. Чек Вей Тьонг 3. Джунер Чен

    На спине 100 м – 1. Питер Кутси 2. Павел Самусенко 3. Шейн Казас

    Брассом 200 м – 1. Люк Барр 2. Каспер Карбо 3. Кирилл Пригода

    Вольный стиль 200 м – 1. Шейн Казас 2. Юбо Хе 3. Лукас Анво

    Женщины

    Баттерфляем 100 м – 1. Рос Ваноттердайк 2. Ичун Ванг 3. Дарья Клепикова

    На спине 200 м – 1. Анна Пепловски 2. Тейлор Рак 3. Фрейа Колберт

    Брассом 50 м – 1. Флорин Гаспар 2. Ралина Гилязова 3. Мона Макшери

    Вольным стилем 100 м – 1. Маррит Стенберхен 2. Катаржина Вашик 3. Тейлор Рак

    Комплексное плавание 200 м – 1. Йитинг Ю 2. Маррит Стенберхен 3. Эби Вуд

    На бакинском этапе Кубка мира "Шелковый путь" (The Silk Road Tour) спортсмены, лидирующие по очкам, были награждены медалями. В церемонии награждения приняли участие председатель Технического комитета по плаванию Всемирной федерации водных видов спорта Крейг Хантер, генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Огтай Атаев и советник Федерации плавания Азербайджана Рашад Абдурахманов.

    Среди мужчин первое место по очкам занял Егор Корнев, второе - Люк Барр, на третьей позиции расположился Питер Кутси. Среди женщин золота была удостоена Маррит Стенберхен, серебра - Рос Ваноттердайк, бронзы - Анна Пепловски.

    Отметим, что следующий этап Кубка мира "Шелковый путь" пройдет 8-10 октября в Ташкенте.

    Анастасия Гнусина Федерация плавания Азербайджана Кубок мира по плаванию Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Фото
    Bakıda üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku başa çatıb, Anastasiya Qnusina Azərbaycan rekordunu yeniləyib
    Фото
    Baku Swimming World Cup ends with new Azerbaijani record by Anastasiya Gnusina
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    22:41
    Фото

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    Лента новостей