Анастасия Гнусина обновила рекорд Азербайджана в заплыве на 200 м

Во Дворце водных видов спорта в Баку завершился Кубок мира по плаванию, организованный Федерацией плавания Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в финале азербайджанская пловчиха Анастасия Гнусина обновила рекорд страны в заплыве на 200 метров на спине (2:20,68).

Представляем результаты финальных соревнований:

Мужчины

Комплексное плавание 400 метров – 1. Карсон Фостер 2. Илья Бородин 3. Альберто Россетти

Баттерфляем 50 м – 1. Егор Корнев 2. Чек Вей Тьонг 3. Джунер Чен

На спине 100 м – 1. Питер Кутси 2. Павел Самусенко 3. Шейн Казас

Брассом 200 м – 1. Люк Барр 2. Каспер Карбо 3. Кирилл Пригода

Вольный стиль 200 м – 1. Шейн Казас 2. Юбо Хе 3. Лукас Анво

Женщины

Баттерфляем 100 м – 1. Рос Ваноттердайк 2. Ичун Ванг 3. Дарья Клепикова

На спине 200 м – 1. Анна Пепловски 2. Тейлор Рак 3. Фрейа Колберт

Брассом 50 м – 1. Флорин Гаспар 2. Ралина Гилязова 3. Мона Макшери

Вольным стилем 100 м – 1. Маррит Стенберхен 2. Катаржина Вашик 3. Тейлор Рак

Комплексное плавание 200 м – 1. Йитинг Ю 2. Маррит Стенберхен 3. Эби Вуд

На бакинском этапе Кубка мира "Шелковый путь" (The Silk Road Tour) спортсмены, лидирующие по очкам, были награждены медалями. В церемонии награждения приняли участие председатель Технического комитета по плаванию Всемирной федерации водных видов спорта Крейг Хантер, генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Огтай Атаев и советник Федерации плавания Азербайджана Рашад Абдурахманов.

Среди мужчин первое место по очкам занял Егор Корнев, второе - Люк Барр, на третьей позиции расположился Питер Кутси. Среди женщин золота была удостоена Маррит Стенберхен, серебра - Рос Ваноттердайк, бронзы - Анна Пепловски.

Отметим, что следующий этап Кубка мира "Шелковый путь" пройдет 8-10 октября в Ташкенте.