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    Фицо поддержал Вучича перед парламентскими выборами в Сербии

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 22:34
    Фицо поддержал Вучича перед парламентскими выборами в Сербии

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку бывшему президенту Сербии Александру Вучичу перед парламентскими выборами в стране.

    Как передает Report со ссылкой на сербскую Radio-televizija Vojvodine (RTV), послание Фицо было зачитано на предвыборном митинге сторонников Вучича в Белграде.

    "Сербия и Словакия являются стойкими сторонниками суверенной политики. Я считаю, что Сербия имеет право твердо отстаивать свой суверенитет и самостоятельно принимать решения, несмотря на то, что именно из-за этого ей выдвигают новые условия и обязательства для вступления в ЕС", - говорится в обращении.

    Фицо заявил, что поддерживает Сербию и Вучича, поскольку тот, по его словам, проводит независимую политику. Словацкий премьер также пожелал ему успеха на предстоящих выборах.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что Словакия продолжит придерживаться позиции в поддержку территориальной целостности Сербии и не изменит своего отношения к вопросу Косово.

    "Когда речь идет о Косово и Метохии, мы никогда вас не подведем", - говорится в послании.

    Напомним, что парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября 2026 года. Вучич 27 сентября объявил о своей отставки с поста президента.

    Александар Вучич Роберт Фицо Сербия
    Robert Fitso Serbiyada parlament seçkiləri öncəsi Vuçiçə dəstək verib
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