Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже
- 03 октября, 2026
- 22:41
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Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции на мероприятии Fashion Culture Day in Paris, прошедшем в столице Франции.
Как сообщает Report, об этом посольство Азербайджана во Франции сообщило в соцсети X.
"Новое поколение дизайнеров представило Азербайджан на Fashion Culture Day in Paris", - говорится в публикации.
В показе мод, организованном при поддержке посольства, приняли участие Севда Гадашова, Айсель Гусейнова, Шамс Абильсой, Гюляр Гурбанова, Анара Закирли и Натаван Алиева.
Мероприятие также посетила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
🇦🇿 À Paris, le «Fashion Culture Day in Paris» a mis à l’honneur la nouvelle génération de créateurs 🇦🇿.— Amis Azerbaïdjan en France (@AmisAzerbaidjan) October 3, 2026
Organisé par SİMOORG Academy et @AmisAzerbaidjan avec le soutien de @AzAmbassadeFr,l’événement a fait dialoguer mode contemporaine,savoir-faire textiles et patrimoine culturel. pic.twitter.com/EgdsrSYSXt