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    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    • 03 октября, 2026
    • 22:41
    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции на мероприятии Fashion Culture Day in Paris, прошедшем в столице Франции.

    Как сообщает Report, об этом посольство Азербайджана во Франции сообщило в соцсети X.

    "Новое поколение дизайнеров представило Азербайджан на Fashion Culture Day in Paris", - говорится в публикации.

    В показе мод, организованном при поддержке посольства, приняли участие Севда Гадашова, Айсель Гусейнова, Шамс Абильсой, Гюляр Гурбанова, Анара Закирли и Натаван Алиева.

    Мероприятие также посетила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

    Лейла Абдуллаева Париж (Франция)
    Фото
    Azərbaycanlı modellər "Fashion Culture Day in Paris"də çıxış ediblər
    Фото
    Azerbaijani designers showcase collections at Fashion Culture Day in Paris
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    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

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