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    Azərbaycanlı modellər "Fashion Culture Day in Paris"də çıxış ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 03 oktyabr, 2026
    • 22:34
    Azərbaycanlı modellər Fashion Culture Day in Parisdə çıxış ediblər

    Azərbaycanlı modellər Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "Fashion Culture Day in Paris"də kolleksiya təqdimatı ilə çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    "Yeni nəsil dizaynerlər "Fashion Culture Day in Paris"də Azərbaycanı ön plana çıxarıb", - paylaşımda bildirilib.

    Səfirliyin dəstəyi ilə keçirilən dəb nümayişində Sevda Qadaşova, Aysel Hüseynova, Şəms Əbilsoy, Gülər Qurbanova, Anara Zakirli və Natəvan Əliyeva çıxış ediblər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva da tədbirə qatılıb.

    Leyla Abdullayeva Moda Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi
    Foto
    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже
    Foto
    Azerbaijani designers showcase collections at Fashion Culture Day in Paris
    MiniBoss
    MiniBoss

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