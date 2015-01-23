Посол: Куба признает территориальную целостность Азербайджана, этот вопрос для нас вне сомнений - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Кубы в Азербайджане Омаром Медина Кинтеро.

- Господин Посол, как Вы оцениваете уровень отношений между Кубой и Азербайджаном? Какими Вы видите его дальнейшие перспективы?

- Я уже два года работаю послом Кубы в Азербайджане. Между нашими странами сложились хорошие политические отношения, налажен диалог. Мы систематически проводим политические консультации по международным и региональным вопросам, и по темам, представляющих взаимный интерес для обеих сторон. Политические позиции наших стран по ряду вопросов международного характера совпадают.

Для Кубы, как и для Азербайджана, после распада СССР наступил тяжелый период. Шел период перемен. Азербайджан в тот момент уже смог распоряжаться своей нефтью и напрямую стал управлять своими ресурсами. У меня есть много друзей, которые давно бывали в Азербайджане, но приезжая вновь сюда, удивляются, насколько страна сильно изменилась. В Азербайджане в свое время обучалось очень много кубинских студентов в Институте нефти и химии.

Поэтому после развала СССР необходимо было вновь выстраивать отношения с Азербайджаном. Однако на тот момент Куба была озабочена вопросом своего выживания, нежели поддержанием или налаживанием отношений.

Поэтому надо было думать очень быстро, что делать в дальнейшем. Чтобы выжить, мы взялись за туризм, за медицину, и мы нашли новые способы, как жить.

- Каков уровень экономических отношений между нашими странами? Удовлетворяет ли Кубу уровень товарооборота? Какие виды продукции Вы хотели бы импортировать и экспортировать в Азербайджан?

- Сегодня мы экспортируем в Азербайджан только сигары, различную алкогольную продукцию, как ром, в одно время мы отправляли медицинский препарат - гомеопатический. Но считаю, что у нас в плане экономических отношений есть потенциал.

На данный момент Куба получает нефть из Венесуэлы, это очень близко, но наряду с этим Куба активно использовала азербайджанский опыт в сфере нефти, накопленный на протяжении XX века. Я надеюсь на встречу с рядом предпринимателей из Азербайджана, чтобы они поехали и посмотрели Кубу, какими интересами могут быть связаны наши страны.

Когда меня назначили послом и я приехал в Азербайджан, мы старались восстановить старые связи между вузами наших стран. И это стоит наших усилий, и у этого вопроса есть потенциал.

На данный момент мы развиваем широкий диапазон новых отелей на всей территории Кубы. У нас есть прекрасные пляжи, долины, горы, собственная музыка, культура, которая чуть-чуть различается от региональных культур. Интерес к туризму можно усилить, но для этого нужны контакты, поездки и изучение Кубы.

- Насколько тесно Куба сотрудничает с Азербайджаном в нефтяной сфере?

- Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в области энергетики не только в вопросе нефти, но и в научных технологиях и подходах. Мы развиваем сегодня альтернативную энергетику в составе наших инвестиционных возможностей.

Куба сегодня добывает 4,5 млн. тонн нефти. Для нас этого достаточно, чтобы мы полностью обеспечивали себя электричеством. У нас до сих пор остались заводы по переработке нефти, на которые в свое время СССР поставлял свою нефть. На данный момент эти заводы отстроены вновь и модернизированы. Мы можем перерабатывать нефть, однако на нашем континенте есть очень большая конкуренция в этом вопросе так, как Южная Америка богата ресурсами - сельскохозяйственными, природными.

Если Азербайджан имеет планы "пойти" в Южную Америку, "Большую Америку", как мы говорим, то есть в Бразилию, Аргентину, Колумбию, Боливию, то Куба, как раз находится посередине эти страх, и может стать географическом мостом для этого. На данный момент мы стремительно развиваем сферу морского транспорта вместе с бразильскими, малазийскими, индонезийскими инвесторами. Строится самый большой порт в Кубе для перевозки грузов, который будет работать в координации с Панамским каналом, связывающим Тихий и Атлантический океаны. Поэтому с точки зрения географии Куба остается все еще интересным местом, где возможно участие Азербайджана. Думаю, в Азербайджане есть много желающих поехать в туристических целях на Кубу, Карибы, в страны Латинской Америки.

В случае роста турпотока из Азербайджана, вполне возможно и налаживание авиасообщений с нашим регионом.

- На каком уровнем находятся отношения в сфере образования? Налажен ли обмен студентов между странами?

- В Кубе, как и во многих странах Латинской Америки, долгое время была проблема безграмотности. Одной из целей кубинской революции стало стремление, чтобы все кубинские дети получили образование. Кубинцы осознавали, что без образования нет свободы и независимости. Это был очень глубокий принцип. Начиная с 1961 года Куба совершила прорыв в системе образования.

Тогда возникла необходимость в формировании молодых кадров, поэтому мы посылали студентов не только в Азербайджан, но и во все страны мира. Бывшие социалистические страны, в том числе и Азербайджан, являлся для Кубы особой группой, которая давала образование в технической сфере и ряде других областей.

Когда-то на одном из курсов в Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии училось больше всего студентов из Кубы и Вьетнама. Мы сохраняем эти теплые воспоминания об Азербайджане. До сих пор кубинцы - тогдашние студенты в Азербайджане вспоминают о кебабе и вашем добродушном народе. Я иногда получаю письма из Кубы, в которых просят меня найти бывших профессоров.

- Недавно главы США и Кубы заявили о сближении между странами и о возможном снятии блокады. Хотелось бы поинтересоваться, как протекают переговоры между США и Кубой? Достигнуты ли были какие-либо прорывы?

- Когда мы говорим об отношениях Кубы с США, то под ними надо понимать их полное отсутствие. В этот период невозможно, чтобы два соседа, которых разделяют всего лишь 180 км морского пространства, которые делят ресурсы в Мексиканском заливе, находились в состоянии вражды. Есть множество вещей, которые связывают Кубу и США.

Американцы не признают кубинскую революцию, и мы все эти 50 лет боролись за свою свободу, причем Фидель Кастро очень явно декларировал, что Куба готова устанавливать отношения США на уровне взаимоуважения. Это не ново. На данный момент установление отношений между нашими странами зависит от президента США.

Рауль Кастро ясно сказал президенту США Бараке Обаме, что кубинцы понимают, что Барак Обама не имеет политической воли и сил для снятия блокады, однако, может сделать многое для ее ослабления.

Когда кто-либо из американских президентов хотел сближения, то это было связано с проблемой внутренней политики США. Для нас в этом вопросе никогда не существовало каких-либо проблем. Мы все равно развивались. К примеру, после революции к нам пришли канадцы и стали инвестировать в нашу экономику, в частности, в нефть. Сегодня наш главный партнер по туризму - это Канада, Италия, Испания, Норвегия, в целом скандинавские страны, который представляют для нас большой потенциал. К примеру, наши мобильные технологии инвестируются Италией. Если Куба имеет торговые отношения с третьей страной или с компанией, которая имеет инвестиции в Кубе больше 10%, то США сразу накладывает санкции на нее.

Куба уже научилась жить сама независимо от бывшего Советского союза. Раньше говорили, что Куба - сателлит СССР. Однако не стало Солнца, но сателлит крутится сам. Мы давно боролись за это. Уже американцы считают, что у президента Барака Обамы появилась такая возможность по изменению политики США в отношении Кубы. Куба остается при своих интересах и идеологии. Куба всегда была привержена идее сближения Гаваны и Вашингтона. Это сближение экономически выгодно для Гаваны.

Как человек, проживший при революции много лет, я думаю, что переговоры принесут пользу больше будущим поколениям кубинцев. Мы полностью уверены, что отношения с США не нанесут никакого ущерба национальному развитию Кубы, ее принципам и идеям. Они могут нас критиковать за наличие социалистической системы экономики, а мы можем их критиковать за присутствие больших разногласий между богатыми и бедными.

К вопросу переговоров кубинцы относятся серьезно, без обмана. Мы знаем, что американцы не намерены сменить свою политическую систему, и не забываем, что они продолжают оставаться империалистами и капиталистами, но пусть они относятся к нам в соответствии с принципом взаимоуважения и сохраняют за нами право сделать то, чего мы сами хотим.

- Какова позиция Кубы в отношении нагорно-карабахс кого конфликта?

- Мы с большим уважением относимся к Азербайджану. Мы отдаем предпочтение Азербайджану в регионе, поэтому здесь открыто кубинское посольство, у нас со всеми дружеские отношения. Мы не имеем права вмешиваться в конфликты. У нас собственная позиция по этому поводу, которая близка к официальной позиции Азербайджана - конфликт необходимо решить мирным путем.

Куба признает территориальную целостность Азербайджана, этот вопрос для нас вне сомнений. Азербайджан всегда серьезно относился к вопросу оккупации территорий и наличию беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджанская проблема и позиция понимаема и воспринимаема везде.

Самое главное - это наличие терпения и воли для решения этого конфликта.