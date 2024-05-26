О нас

Король Таиланда направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Король Таиланда направил президенту Азербайджана поздравительное письмо Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 15:30
Король Таиланда направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, счастья, желаю Вашей стране, народу мира, развития и благополучия.

Между Таиландом и Азербайджаном существуют стремительно развивающиеся отношения, основанные на совместной деятельности в различных сферах. Верю, что благодаря нашей общей решимости и взаимной поддержке мы продолжим тесно взаимодействовать для укрепления и расширения сотрудничества в сферах торговли, туризма, образования и чистой энергии на благо наших стран и народов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tailand Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Другие новости из категории

В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
26 мая 2024 г. 16:24
Президент Тимор-Лесте направил Ильхаму Алиеву поздравление
Президент Тимор-Лесте направил Ильхаму Алиеву поздравление
26 мая 2024 г. 16:12
Боррель: Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе
Боррель: Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе
26 мая 2024 г. 15:15
Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО
Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО
26 мая 2024 г. 13:47
Президент Мавритании направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Мавритании направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
26 мая 2024 г. 13:37
Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера
Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера
26 мая 2024 г. 13:33
Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана
Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана
26 мая 2024 г. 12:29
Лидер Мальты поздравила президента Азербайджана 
Лидер Мальты поздравила президента Азербайджана 
26 мая 2024 г. 12:26
Король Марокко направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Король Марокко направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
26 мая 2024 г. 11:55
Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера
Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера
26 мая 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi