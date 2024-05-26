Король Таиланда направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, счастья, желаю Вашей стране, народу мира, развития и благополучия.

Между Таиландом и Азербайджаном существуют стремительно развивающиеся отношения, основанные на совместной деятельности в различных сферах. Верю, что благодаря нашей общей решимости и взаимной поддержке мы продолжим тесно взаимодействовать для укрепления и расширения сотрудничества в сферах торговли, туризма, образования и чистой энергии на благо наших стран и народов".