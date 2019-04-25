Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске

В Минске 28 — 30 апреля состоится II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил на брифинге заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук.

Участниками минской конференции станут парламентарии и представители деловых кругов из разных стран, включая Австрию, Азербайджан, Италию, Кыргызстан, Монголию, Россию, Сербию, Турцию, Швейцарию.

Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества,а также инвестиционную привлекательность проекта.