​Йоханнес Хан: ЕС ожидает от Азербайджана предложений по перспективам развития сотрудничества в рамках Восточного партнерства

Рига. 21 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз ожидает от Азербайджана предложений касательно перспектив развития сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции Комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"Азербайджан очень заинтересован в тесном сотрудничестве с ЕС как с основным экономическим партнером. Но он не заинтересован в соглашении о зоне свободной торговли с ЕС по объективным причинам. Мы ожидаем, что в ходе саммита, а может быть и после, со стороны азербайджанского правительства будет сделано предложение об идеях, как такое сотрудничество могло бы выглядеть в будущем. И мы рассмотрим такое предложение", - заявил Й. Хан.