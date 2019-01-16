Организатор турецкого фонда "Джем": Гейдар Алиев сказал мне, что мы - потомки Насими - ИНТЕРВЬЮ

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Стамбул. 16 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с учредителем и почетным председателем турецкого фонда "Джем", профессором Изеддином Доганом.

- Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими". Как Вы оцениваете это решение?

- Оно принято как нельзя кстати. Это решение является успешным продолжением отношения Гейдара Алиева к религии и классической литературе. В ходе нашей встречи в Баку Гейдар Алиев сказал мне, что в некоторых регионах Азербайджана все еще проходят церемонии "Небесного кружения" (суфийское кружение - ред.). Он вспоминал, что в советское время религия была под запретом, и мало кто знал о таких религиозных течениях как алавизм, шафиизм, суннизм. Было известно только, что мы потомки Насими, Физули, Абдала Мусы. Это было сказано очень искренне.

- Какова была цель Вашего тогдашнего визита в Баку?

- Нас отправил в Баку покойный Бюлент Эджевит. Министр культуры Турции Истемихан Талай шел позади меня. Я сказал ему, ты – госчиновник, пройди вперед, но он отказался. Сказал, не встревай в это дело, тебе надлежит идти впереди (смеется). Премьер-министр Эджевит сказал тогда, что покойный Озал всегда отмечал: "азербайджанцы - шииты, а мы сунниты", поэтому, мол, между нами могут быть прохладные отношения. "Ты же – лидер алавитов", - говорил он мне. Премьер-министр попросил меня встретиться в Баку с Гейдаром Алиевым и подробно обсудить эти вопросы. "Для меня это большая честь", - сказал я. Министру культуры он поручил сопровождать меня в этой поездке. До приезда мы не были знакомы с Гейдаром Алиевым, но при встрече обнялись. Возле него стоял посол Турции в Азербайджане Кадри Эджвет Тезджан. Первая фраза, которую произнес при встрече Гейдар Алиев, была: "Мы - потомки Насими". То есть беседу он начал с нужного русла. Три дня мы гостили у Гейдара Алиева.

- По инициативе Гейдара Алиева был снят фильм о Насими. Роман "Махшар" является одним из лучших образцов мировой литературы. Они дружили с Исой Гусейновым. Гейдар Алиев относился к съемкам не только как государственный деятель, но и совершенно искренне, от души…

- Он обладал удивительной проницательностью, умением видеть наперед. Отрегулировать религиозные вопросы в постмарксистком обществе под силу не каждому государственному деятелю. Гейдар Алиев прекрасно справился с этим. После социалистической революции погибли миллионы людей. После обретения Азербайджаном независимости Гейдар Алиев смог тихо и мирно отрегулировать этот вопрос. Он поручил тогдашнему министру культуры Поладу Бюльбюльоглу содействовать мне во всем. "Мы поможем Вам всем, что в наших силах", - сказал Гейдар Алиев.

- Какие мероприятия Вы планируете осуществить в 2019 году в соответствии с решением президента Азербайджана. Собираетесь ли Вы посетить Азербайджан?

- Я готов оказать всяческую поддержку. Решение президента Ильхама Алиева должно быть претворено в жизнь как в мусульманских, так и в христианских странах на уровне, достойном имени Насими. Всевышний создал нас разными. Это изложено и в Коране. Самая большая моя мечта – провести "Год Насими" на мировом уровне. Сейчас в Турции Юнус Эмре на переднем плане...

- На конференциях последних лет Юнуса Эмре пытаются представить суннитом ...

- Они истово говорят о Юнусе Эмре и Хаджи Бекташе Вели, но не следуют завещанному ими. Там, где упоминается имя Насими, каждый должен выполнять свою миссию. Скажем, можно организовать серию передач о Насими по телевидению. При наличии такого желания мы могли бы оказать Вам всяческое содействие. Я познакомил турецкого читателя с творчеством покойного профессора Октая Эфендиева. Мы были готовы оказать необходимую материальную помощь для написания книги о Шахе Исмаиле. К сожалению, труд Октая Эфендиева остался незавершенным, смерть оборвала его работу над книгой. Мы готовы издать в Турции книги о Насими, написанные в Азербайджане.

- Я готов предложить Вам книгу профессора Джахангира Гахраманова "Лексика "дивана" Насими", над которой он трудился всю свою жизнь. Есть и другие ценные труды о Насими.

- Мы разрекламируем эти книги по телевидению.

- В пропаганде творчества Насими в Турции велика роль покойной Ирен Меликофф. Хорошо бы издать и ее книгу…

- При каждом визите в Турцию Ирен Меликофф виделась со мной. Потом между нами пробежала черная кошка, но я не был тому виной. Ирен-ханум утверждала, что течение алавитов возникло после XVI века. Может ли быть такое?

- Проявляли ли Вы интерес к могиле Насими в Алеппо до сих пор? Когда стабилизуется ситуация в Сирии, выступите ли Вы с инициативой восстановления могилы великого поэта в рамках "Года Насими"?

- Разумеется. Мы подробно обсуждали этот вопрос с экс-премьером Бинали Йылдырымом. Если бы только система не изменилась… Он навестил меня. Я говорил ему о необходимости всестороннего сотрудничества между странами региона. Среди этих стран братским для нас, разумеется, является Азербайджан. Мы с удовольствием покажем по турецкому телевидению фильм "Насими" с субтитрами. Очень прошу помочь нам в получении этих исключительно ценных материалов. Вы весьма благодарны президенту Ильхаму Алиеву за столь важное решение. Наша задача – еженедельно в рамках "Года Насими" проводить памятные мероприятия. Все мы будем свидетелями того, сколь важно Турции решение, принятое уважаемым президентом Ильхамом Алиевым. Я дам соответствующие поручения нашим телеканалам. Прошу укрепить взаимодействие с нами и провести "Год Насими" достойно имени великого поэта.

Маис Ализаде