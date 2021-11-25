О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из Германии ожидается депортация около 20 азербайджанцев

Из Германии ожидается депортация около 20 азербайджанцев Из Германии будут депортированы около 20 граждан Азербайджанской Республики, незаконно проживающих в Федеративной Республике, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 19:59
Из Германии ожидается депортация около 20 азербайджанцев

Из Германии будут депортированы около 20 граждан Азербайджанской Республики, незаконно проживающих в Федеративной Республике, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены.

Как сообщает европейское бюро Report, уже несколько дней азербайджанцы, проживающие в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, доставляются в центр депортации, находящийся рядом с аэропортом Дюссельдорфа.

Ожидается, что сдавшие тест на коронавирус азербайджанцы будут депортированы в Азербайджан чартерным рейсом в ночь на 26 ноября.

По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев Германии, за 9 месяцев текущего года 407 граждан Азербайджанской Республики попросили убежища в Германии. Заявки 259 из них были отклонены, и местные суды вынесли решение об их добровольном выезде из страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Germany to deport about 20 Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan azərbaycanlıların növbəti deportasiyası gözlənilir

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
24 ноября 2021 г. 00:49
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi