Из Германии ожидается депортация около 20 азербайджанцев

Из Германии будут депортированы около 20 граждан Азербайджанской Республики, незаконно проживающих в Федеративной Республике, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены.

Из Германии будут депортированы около 20 граждан Азербайджанской Республики, незаконно проживающих в Федеративной Республике, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены.

Как сообщает европейское бюро Report, уже несколько дней азербайджанцы, проживающие в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, доставляются в центр депортации, находящийся рядом с аэропортом Дюссельдорфа.

Ожидается, что сдавшие тест на коронавирус азербайджанцы будут депортированы в Азербайджан чартерным рейсом в ночь на 26 ноября.

По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев Германии, за 9 месяцев текущего года 407 граждан Азербайджанской Республики попросили убежища в Германии. Заявки 259 из них были отклонены, и местные суды вынесли решение об их добровольном выезде из страны.