Посол: Между Ираном и Азербайджаном нет никаких политических проблем

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Отношения Азербайджана и Ирана находятся на высоком уровне, между странами нет никаких политических проблем.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Дж.Джахангирзаде напомнил, что президенты за последние 3 года встретились 7 раз: "Подобного уровня отношений трудно найти в мире".

Посол также напомнил о совместных проектах, сообщив, что в июне в Нефтчале ожидается закладка фундамента нового автомобильного завода "Иран Ходро". Посол сообщил, что недавно представители автомобильного завода побывали в Нефтчале, чтобы ознакомиться с местом будущей стройки завода.

Дж.Джахангирзаде также затронул проект "Астара-Астара", отметив, что этот проект важен для всего региона: "Надеемся, что в марте состоится визит президента Азербайджана в Иран. В начале марта президенты Азербайджана и Ирана встретятся в Исламабаде на саммите ЭКО. Глава государства примет участие в открытии проекта. Надеемся, что после завершения этого проекта он будет провозить до 2 млн тонн товаров".

Дж.Джахангирзаде добавил, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2016 году увеличился по сравнению с позапрошлым годом. "Надеемся, что в 2017 году эти цифры увеличатся", - добавил посол.