Ильхам Алиев: США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира

"Как Вам известно, в результате продолжавшейся в минувшем году в течение 44 дней Отечественной войны был положен конец оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, о

"Как Вам известно, в результате продолжавшейся в минувшем году в течение 44 дней Отечественной войны был положен конец оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

"Завершение конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, сформировало благоприятную почву для устойчивого мира, экономического возрождения и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ", - говорится в письме.