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Президент: Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную США успешному завершению Южного газового коридора

Президент: Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную США успешному завершению Южного газового коридора "Накануне 30-й годовщины установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки наши отношения, носящие в ряде сфер характер стратегического партнерства, динамика развития двусторонних связей вызывают удовлетв
Внешняя политика
3 июля 2021 г. 15:57
Президент: Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную США успешному завершению Южного газового коридора

"Накануне 30-й годовщины установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки наши отношения, носящие в ряде сфер характер стратегического партнерства, динамика развития двусторонних связей вызывают удовлетворение".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

"Крупномасштабные энергетические проекты, укрепление международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, наше тесное сотрудничество в рамках миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане являются одними из важных направлений, характеризующих азербайджано-американские отношения. Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную Соединенными Штатами диверсификации маршрутов энергоснабжения, в особенности, успешному завершению Южного газового коридора", - говорится в письме.

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