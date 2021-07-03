Президент: Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную США успешному завершению Южного газового коридора

"Накануне 30-й годовщины установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки наши отношения, носящие в ряде сфер характер стратегического партнерства, динамика развития двусторонних связей вызывают удовлетв

"Накануне 30-й годовщины установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки наши отношения, носящие в ряде сфер характер стратегического партнерства, динамика развития двусторонних связей вызывают удовлетворение".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

"Крупномасштабные энергетические проекты, укрепление международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, наше тесное сотрудничество в рамках миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане являются одними из важных направлений, характеризующих азербайджано-американские отношения. Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную Соединенными Штатами диверсификации маршрутов энергоснабжения, в особенности, успешному завершению Южного газового коридора", - говорится в письме.