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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греческой Республики

    Президент поздравил Прокописа Павлопулоса по случаю Дня независимости Греческой Республики

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо коллеге Прокопису Павлопулосу по случаю Дня независимости Греческой Республики. 

    Как отмечает Report, в письме говорится: 

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости.

    Убежден, что предпринимаемые нами шаги, направленные на дальнейшее укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Грецией и расширение сферы охвата нашего сотрудничества, и впредь будут вносить вклад в процветание двух народов.
    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Греции – постоянного мира и благополучия".

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