Хикмет Гаджиев: Шуша сейчас проходит путь восстановления

Основными задачами Азербайджана на сегодня является приверженность принципам международного права, миростроительство и дальнейшее развитие данного региона.

Для Азербайджана сегодня важны приверженность принципам международного права, установление мира и дальнейшее развитие данного региона.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

"Сегодня мы здесь, в Шуше, являющейся жемчужиной Азербайджана. Шуша сейчас проходит путь возрождения, восстановления. С первого дня, когда Азербайджан стал членом ООН, он придерживался принципов международного права и его основных положений. Такие темы, как стабильность, мир и безопасность включены в повестку дня нашей страны на глобальном уровне", - заявил Х. Гаджиев.

Помощник президента напомнил, что начиная с 2020 года, Азербайджану пришлось "сражаться на двух фронтах" - на поле боя с Арменией и с пандемией COVID .

"В это сложное время мы тесно сотрудничали с ВОЗ. Я верю в светлое будущее в наших отношениях с ООН", - добавил Х. Гажиев.

Также он отметил роль Азербайджана в участии в миротворческих операциях, в том числе в Афганистане и др.