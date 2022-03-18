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Хикмет Гаджиев: Шуша сейчас проходит путь восстановления

Хикмет Гаджиев: Шуша сейчас проходит путь восстановления Основными задачами Азербайджана на сегодня является приверженность принципам международного права, миростроительство и дальнейшее развитие данного региона.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 12:43
Хикмет Гаджиев: Шуша сейчас проходит путь восстановления

Для Азербайджана сегодня важны приверженность принципам международного права, установление мира и дальнейшее развитие данного региона.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

"Сегодня мы здесь, в Шуше, являющейся жемчужиной Азербайджана. Шуша сейчас проходит путь возрождения, восстановления. С первого дня, когда Азербайджан стал членом ООН, он придерживался принципов международного права и его основных положений. Такие темы, как стабильность, мир и безопасность включены в повестку дня нашей страны на глобальном уровне", - заявил Х. Гаджиев.

Помощник президента напомнил, что начиная с 2020 года, Азербайджану пришлось "сражаться на двух фронтах" - на поле боя с Арменией и с пандемией COVID .

"В это сложное время мы тесно сотрудничали с ВОЗ. Я верю в светлое будущее в наших отношениях с ООН", - добавил Х. Гажиев.

Также он отметил роль Азербайджана в участии в миротворческих операциях, в том числе в Афганистане и др.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycanın incisi olan Şuşa bərpa mərhələsindədir"
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Shusha is now on path of recovery

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