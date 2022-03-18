Хикмет Гаджиев: Азербайджан придерживается выполнения Целей устойчивого развития

Шуша освобождена в результате победы Азербайджана в Отечественной войне и является культурной столицей. Сегодняшнее мероприятие очень значимо для нас, поскольку позволит обозначить приоритетные направления нашей будущего сотрудничества с ООН.

Шуша освобождена в результате победы Азербайджана в Отечественной войне и является культурной столицей. Сегодняшнее мероприятие очень значимо для нас, поскольку позволит обозначить приоритетные направления нашей будущего сотрудничества с ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

"Для Азербайджана важно придерживаться и работать на выполнение Целей устойчивого развития", - заявил Х. Гаджиев.