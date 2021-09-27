Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане

09:04 "В прошлом году в ходе 44-дневной войны, азербайджанцы, проявив героизм, освободили свою страну. И мир вошёл в новую эру, когда захват чужих территорий - не признак всевластия, а предвестник изоляции. Теперь, нам необходимо положить конец оккупаци

"В прошлом году в ходе 44-дневной войны, азербайджанцы, проявив героизм, освободили свою страну. И мир вошел в новую эру, когда захват чужих территорий - не признак всевластия, а предвестник изоляции. Теперь, нам необходимо положить конец оккупации территорий и человеческим жертвам".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявили депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрия Камельчука, Людмилы Марченко и Марьяна Заблоцкого в связи с годовщиной начала Отечественной войны (Второй Карабахской войны), завершившейся победой Азербайджана.

"Одни из самых опасных и непредсказуемых конфликтов - это те войны, которые зовут "замороженными". К сожалению, новый термин принёс лишь хаос на земли в Карабаха, в Приднестровье, в Абхазию, в Южную Осетию и на Донбас. Однако, если в Украине конфликт еще не разрешен, Азербайджанское государство смогло положить этому конец. Азербайджан обеспечил реализацию требований 4 резолюций Совета Безопасности ООН, декларации Совета Европы и, в целом, норм международного права. Несмотря на ужасающие утраты со стороны мирного населения, ракетные обстрелы и великую национальную скорбь азербайджанский народ и государство смогли мужественно восстановить справедливость. Это стало одним из не многих примеров решения замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. И мир вошёл в новую эру, когда захват чужих территорий - не признак всевластия, а предвестник изоляции. Необходимо наконец положить конец оккупации территорий и человеческим жертвам. А сегодня, мы с глубоким почтением поминаем память наших братьев и сестер, которые погибли во имя территориальной целостности как Украины, так и Азербайджана! Они полегли во имя Победы, во имя будущего своих детей. Они обрели вечную жизнь в нашей памяти!" - говорится в заявлении украинских парламентариев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане День памяти героических шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности гражданского населения.