ГМС: Азербайджан уделяет большое внимание вопросам миграции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан уделяет большое внимание вопросам миграции". Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Парвиз Мусаев, на презентации "Пособия о европейском законодательстве по вопросам убежища, границы и иммиграции", переведенного на азербайджанский язык.

По его словам, государственная структура с момента своего зарождения тесно сотрудничала с международными организациями. Он напомнил, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, страна столкнулась с 1 млн. беженцев, которые вынуждены были покинуть свои земли: "Азербайджан тесно сотрудничал с международными организациями для решения вопроса размещения этих лиц. Без их помощи было бы сложно решить вопросы их размещения, предоставления еды и питья".