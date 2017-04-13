Главы МИД Вышеградской четверки приветствуют желание Азербайджана продолжить диалог по либерализации визового режима с ЕС

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки приветствуют желание Азербайджана продолжить диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом и ожидают дальнейших шагов в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Вышеградской четверки по итогам прошедшего в Варшаве заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки и стран Восточного партнерства.

В заявлении приветствуется отмена визового режима между ЕС и Грузией и выражена надежда, что в скором времени в отношении Украины также будет принято аналогичное решение.

Министры также призвали к дальнейшему прогрессу по продолжающимся переговорам ЕС с Азербайджаном по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

В целом, министры Вышеградской четверки выразили поддержку программе Восточного партнерства как стратегического направления политики Европейского соседства, а также как ключевого фактора стабильности и экономического прогресса в Восточной Европе.