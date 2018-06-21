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    Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Беларуси - Эльмара Мамедъярова и Владимира Макея. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи министры отметили стратегические и дружеские отношения между странами, обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. 

    Напомним, азербайджанская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, прибыла сегодня с официальным визитом в Минск.

    21-22 июня Э.Мамедъяров примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства. 

    В рамках визита запланированы выступление и ряд встреч Э.Мамедъярова. 

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