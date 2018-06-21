Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Беларуси - Эльмара Мамедъярова и Владимира Макея.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры отметили стратегические и дружеские отношения между странами, обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, азербайджанская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, прибыла сегодня с официальным визитом в Минск.

21-22 июня Э.Мамедъяров примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

В рамках визита запланированы выступление и ряд встреч Э.Мамедъярова.