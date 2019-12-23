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Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали совместную декларацию - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали совместную деклараци

В Тбилиси завершилась VIII встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, после встречи Эльмар Мамедъяров, Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани подписали совместную декларацию. 

*** 11:07

Восьмая встреча в трехстороннем формате между министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции - Эльмаром Мамедъяровым, Давидом Залкалиани и Мевлютом Чавушоглу началась в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, встреча проводится во Дворце государственных мероприятий.

В ходе встречи стороны обсудят трехстороннее сотрудничество, проекты в области энергетики и транспорта с участием всех трех стран.

Министры иностранных дел также рассмотрят план действий на 2020-2022 годы. Кроме того, министры обсудят текущие события в регионе и мире. 

Главы МИД проведут также двусторонние встречи. 

По результатам трехсторонней встречи предусмотрено подписание совместной декларации.

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