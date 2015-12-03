​Глава МИД Германии озвучил приоритеты председательства страны в ОБСЕ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер озвучил приоритеты на период председательства в ОБСЕ в 2016 году.

Как сообщает Report, выступая на проходящем в Белграде заседании СМИД ОБСЕ, он напомнил свое выступление полгода назад, в котором сравнил ситуацию с бурным морем, а ОБСЕ с кораблем.

По его словам, с тех пор на море спокойнее не стало. В качестве беспокоящих тем он отметил рост потока мигрантов, террористические атаки.

Министр отметил необходимость работать по трем основным направлениям: реагирование на кризисы, укрепление секретариата, полевых миссий и институтов, укрепление безопасности.

"Ситуация стала слишком опасной, мир и стабильность слишком хрупкими, чтобы мы могли месяцами шлифовать формулировки", - отметил министр.

По его словам, основными направлениями председательства Германии в ОБСЕ будет показать хрупкость европейской безопасности и стабильности, донести это сведение до всех сограждан и показать, что ОБСЕ востребована как никогда.