Глава МИД Чехии заявил о необходимости решения карабахского конфликта на основе согласованных принципов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Необходимо найти решение для нагорно-карабахского конфликта на основе согласованных принципов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Любомир Заоралек на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Гамбурге.

По его словам, необходимо поддерживать существующие форматы переговоров.

Он также призвал к восстановлению территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии в рамках международно признанных границ.