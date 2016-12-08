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    Глава МИД Чехии заявил о необходимости решения карабахского конфликта на основе согласованных принципов

    Любомир Заоралек: Необходимо поддерживать существующие форматы переговоров

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Необходимо найти решение для нагорно-карабахского конфликта на основе согласованных принципов.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Любомир Заоралек на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Гамбурге.

    По его словам, необходимо поддерживать существующие форматы переговоров.

    Он также призвал к восстановлению территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии в рамках международно признанных границ.

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