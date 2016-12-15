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    Глава МИД Азербайджана предложил сотрудничество между странами ГУАМ в области спорта

    Страны ГУАМ сотрудничают в сферах образования, здравоохранения, туризма и пр.

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Возможно проведение спортивных соревнований стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

    Как сообщает Report, с подобным предложением на прошедшей в Баку 9-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ выступил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

    "Мы можем включить спортивную область в перечень сфер сотрудничества", - сказал глава МИД.

    Он заявил необходимость усилить сотрудничество в данной области: "Страны ГУАМ сотрудничают в сферах образования, здравоохранения, туризма и пр.". 

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