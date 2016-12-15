Глава МИД Азербайджана предложил сотрудничество между странами ГУАМ в области спорта

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Возможно проведение спортивных соревнований стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

Как сообщает Report, с подобным предложением на прошедшей в Баку 9-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ выступил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

"Мы можем включить спортивную область в перечень сфер сотрудничества", - сказал глава МИД.

Он заявил необходимость усилить сотрудничество в данной области: "Страны ГУАМ сотрудничают в сферах образования, здравоохранения, туризма и пр.".