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    Глава МИД: Азербайджан хочет усилить сотрудничество с Евросоюзом

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана развивает бизнес-климат в стране. Это является результатом политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан принимает активное участие в ряде международных проектов".

    Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Э.Мамедъяров отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важным проектом не только для Азербайджана, Грузии и Турции, но и для других стран.

    Министр подчеркнул, что Азербайджан хочет усилить сотрудничество с Европейским Союзом, в этом направлении ведутся обсуждения.

    Министр отметил, что признанные на международном уровне территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть решены на основе Хельсинкского заключительного акта. Он подчеркнул важность этого.

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