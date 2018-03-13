Глава МИД: Азербайджан хочет усилить сотрудничество с Евросоюзом

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана развивает бизнес-климат в стране. Это является результатом политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан принимает активное участие в ряде международных проектов".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важным проектом не только для Азербайджана, Грузии и Турции, но и для других стран.

Министр подчеркнул, что Азербайджан хочет усилить сотрудничество с Европейским Союзом, в этом направлении ведутся обсуждения.

Министр отметил, что признанные на международном уровне территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть решены на основе Хельсинкского заключительного акта. Он подчеркнул важность этого.