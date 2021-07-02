Глава МИД: Армянское общество наблюдает тяжелые последствия политики агрессии

Политика предъявления незаконных требований к соседним государствам и действия соответственно этой политике не имеют перспектив. Если в Армении с этим не согласны, пусть посмотрят на сегодняшнюю ситуацию как на результат 30-летней политики агрессии и проа

Политика предъявления незаконных требований к соседним государствам и действия соответственно этой политике не имеют перспектив. Если в Армении с этим не согласны, пусть посмотрят на сегодняшнюю ситуацию как на результат 30-летней политики агрессии и проанализируют, что в конечном счете это дало Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 2 июля на совместной пресс-конференции в Баку со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

По словам Дж.Байрамова, политика агрессии создает эффект бумеранга: "Мы много лет говорили, что политика агрессии не имеет конца, отношения с соседями должны нормализоваться, между странами должны быть определены международные границы. Армянское общество наблюдает тяжелые последствия этой политики".