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Глава МИД: Армянское общество наблюдает тяжелые последствия политики агрессии

Глава МИД: Армянское общество наблюдает тяжелые последствия политики агрессии Политика предъявления незаконных требований к соседним государствам и действия соответственно этой политике не имеют перспектив. Если в Армении с этим не согласны, пусть посмотрят на сегодняшнюю ситуацию как на результат 30-летней политики агрессии и проа
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 12:34
Глава МИД: Армянское общество наблюдает тяжелые последствия политики агрессии
Джейхун Байрамов

Политика предъявления незаконных требований к соседним государствам и действия соответственно этой политике не имеют перспектив. Если в Армении с этим не согласны, пусть посмотрят на сегодняшнюю ситуацию как на результат 30-летней политики агрессии и проанализируют, что в конечном счете это дало Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 2 июля на совместной пресс-конференции в Баку со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

По словам Дж.Байрамова, политика агрессии создает эффект бумеранга: "Мы много лет говорили, что политика агрессии не имеет конца, отношения с соседями должны нормализоваться, между странами должны быть определены международные границы. Армянское общество наблюдает тяжелые последствия этой политики".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan cəmiyyəti təcavüz siyasətinin ağır nəticəsini görür”

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