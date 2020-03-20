Генсек ООН: По случаю Новруза желаю всем счастья, здоровья и процветания

"Каждый год мы отмечаем Новруз как день новых начинаний, знаменующий вступление в новый год с надеждой и радостью. Мы празднуем обновление природы и первый день весны".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю международного дня Новруз.

"В этом году для многих людей приход Новруза отмечен грустью и тревогой. Весь мир, в том числе регионы, в которых отмечается этот древний фестиваль, омрачен распространением нового вида коронавируса, получившего название COVID-19. Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких, и направляю наилучшие пожелания всем, кого затронула эта ситуация.

Надеюсь, что празднование фестиваля Новруз станет той долгожданной передышкой, которая позволит людям расслабиться и провести время с близкими, насладиться красотой смены времен года, а также вспомнить о нашей общей принадлежности к человеческому роду и должным образом отметить это.

Новруз олицетворяет обновление. Я надеюсь, что, празднуя его наступление разжиганием костров, приготовлением особых блюд, проращиванием семян злаков и совершением других ритуальных действий, вы обретете общее ощущение дружбы и гармонии с природой.

По случаю Новруза я желаю всем счастья, здоровья, мира и процветания", - говорится в поздравлении генерального секретаря ООН.