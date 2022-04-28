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Генсек Лиги арабских государств примет участие в IX Глобальном Бакинском форуме

Генсек Лиги арабских государств примет участие в IX Глобальном Бакинском форуме Сегодня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт принял генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова.
Внешняя политика
28 апреля 2022 г. 11:46
Генсек Лиги арабских государств примет участие в IX Глобальном Бакинском форуме

Сегодня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт принял генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о подготовке к IX Глобальному Бакинскому форуму, организуемому Международным центром Низами Гянджеви в Баку, и темах, которые будут обсуждаться на встрече.

Ахмед Абуль Гейт принял приглашение Международного центра Низами Гянджеви участвовать в IX Глобальном Бакинском форуме.

На встрече обсуждались вопросы растущего значения Азербайджана в мире, важные проекты, осуществляемые Европой для обеспечения энергетической безопасности, а также угрозы глобальной продовольственной безопасности.

В то же время были отмечены шаги, предпринятые Международным центром Низами Гянджеви для налаживания мирного процесса в российско-украинской войне.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb Liqasının Baş katibi IX Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək

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