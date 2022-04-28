Генсек Лиги арабских государств примет участие в IX Глобальном Бакинском форуме

Сегодня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт принял генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова.
Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о подготовке к IX Глобальному Бакинскому форуму, организуемому Международным центром Низами Гянджеви в Баку, и темах, которые будут обсуждаться на встрече.
Ахмед Абуль Гейт принял приглашение Международного центра Низами Гянджеви участвовать в IX Глобальном Бакинском форуме.
На встрече обсуждались вопросы растущего значения Азербайджана в мире, важные проекты, осуществляемые Европой для обеспечения энергетической безопасности, а также угрозы глобальной продовольственной безопасности.
В то же время были отмечены шаги, предпринятые Международным центром Низами Гянджеви для налаживания мирного процесса в российско-украинской войне.