Генсек Лиги арабских государств примет участие в IX Глобальном Бакинском форуме

Сегодня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт принял генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова.

Сегодня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт принял генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о подготовке к IX Глобальному Бакинскому форуму, организуемому Международным центром Низами Гянджеви в Баку, и темах, которые будут обсуждаться на встрече.

Ахмед Абуль Гейт принял приглашение Международного центра Низами Гянджеви участвовать в IX Глобальном Бакинском форуме.

На встрече обсуждались вопросы растущего значения Азербайджана в мире, важные проекты, осуществляемые Европой для обеспечения энергетической безопасности, а также угрозы глобальной продовольственной безопасности.

В то же время были отмечены шаги, предпринятые Международным центром Низами Гянджеви для налаживания мирного процесса в российско-украинской войне.