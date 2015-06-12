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    Геннадий Зюганов: Я надеюсь, что на время проведения Евроигр мы положим конец конфликтам

    Я рад, что I Европейские игры проходят в таком легендарном городе как Баку

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Я надеюсь, что на время проведения Евроигр мы положим конец конфликтам. Спортивные соревнования - лучше чем ведение конфликтов".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку глава КПРФ Геннадий Зюганов. 

    "Я рад, что I Европейские игры проходят в таком легендарном городе как Баку", - заявил Г.Зюганов, отметив, что проведение первых Европейских игр в Азербайджане является показателем развития республики.

    Глава КПРФ подчеркнул, что находясь в Баку, ознакомился со спортивными объектами, возведенными к играм, и они привели в его в восхищение.

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