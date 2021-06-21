Генерал: Связи между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном открывают безграничные возможности

"Господин президент. Прежде всего для меня высокая честь - встретиться с Вами. Во-первых, прошу принять мои сердечные поздравления по случаю исторической Победы над Арменией, в ходе которой Вы вернули свои территории".

"Господин президент. Прежде всего для меня высокая честь - встретиться с Вами. Во-первых, прошу принять мои сердечные поздравления по случаю исторической Победы над Арменией, в ходе которой Вы вернули свои территории".

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил командующий Сухопутными войсками Пакистана, генерал армии Гамар Джавед Баджву.

"Считаю это грандиозным событием для каждого мусульманина и каждого пакистанца. Несмотря на предвзятость в отношении Вашей страны, Вы восстановили территориальную целостность. От всей души поздравляю Вас. Во-вторых, хотелось бы отметить, что в 1993 году один из моих друзей приехал в Азербайджан и был крайне огорчен. В минувшем году он приехал сюда и был восхищен, сказал, что под руководством Вашего отца, являющегося выдающейся личностью, и Вашим руководством Азербайджан в последние 30 лет получил развитие. Он отметил, что высоко оценивает это.

Ваше превосходительство, одним из наших общих партнеров с Азербайджаном является Турция. Равно, как Вы говорите "одна нация, два государства", Турция очень близка и нам. Самые близкие связи в мире у нас с Турцией. Тесные связи между всеми тремя странами открывают безграничные возможности для нашего сотрудничества. Есть много возможностей, которые мы можем рассмотреть в Азербайджане, наши предприниматели могут приехать сюда", - сказал генерал.