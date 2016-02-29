Федерика Могерини: Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Верховный представитель ЕС отметила, что "Европейский Союз не признает Нагорный Карабах".

"Статус-кво конфликта неустойчив", - заявила Могерини, призвав стороны к мирному урегулированию конфликта путем переговоров.

Ф.Могерини отметила, что нагорно-карабахский вопрос остается приоритетом для ЕС.

Она отметила, что ЕС поддерживает усилия Минской группы в плане урегулирования и отметила важность реализации мер по построению доверия между сторонами конфликта.