Еще 175 граждан Азербайджана вернулись на родину из России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня 175 граждан Азербайджана были доставлены из Москвы в Баку чартерным рейсом национального авиаперевозчика.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Все пассажиры, прибывшие в страну, помещены на карантин.

Отметим, что чартерные рейсы осуществляются AZAL в соответствии с планом, установленным Операционным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

*** 15:10

Из Москвы в Баку вылетел очередной чартерный рейс, который доставит азербайджанцев на родину.

Как сообщает российское бюро Report, на борту находятся 175 граждан Азербайджана.

Самолёт вылетел из Москвы в 12:58 по местному времени.

Напомним, продолжается реализация соответствующих мер по возвращению в Азербайджан наших граждан, пребывающих в Российской Федерации.

Зарегистрированные на портале www.evegedirem.info граждане посредством телефонного звонка или по SMS будут заранее проинформированы о дате очередной отправки на родину.