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    Эльмар Мамедъяров: За прошедшие 25 лет Азербайджан и Турция проделали успешный путь

    Глава МИД Азербайджана направил поздравительное письмо турецкому коллеге

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил поздравительное письмо турецкому коллеге Мевлютю Чавушоглу по случаю 25-летия создания дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. 

    Как сообщили Report в министерстве, Эльмар Мамедъяров в своем письме выразил сердечные поздравления министру иностранных дел М.Чавушоглу. 

    В письме говорится, что за прошедшие 25 лет Азербайджан и Турция проделали успешный путь, богатый сложными и историческими событиями. 

    Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были созданы 14 января 1992 года. 

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