​Словакия уважает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Словакию встретился с заместителем премьер-министра этой страны, министром иностранных и европейских дел Мирославом Лайчаком.

Как сообщили Report из МИД Азербайджана, М.Лайчак отметил о развитии отношений между дружественными странами по развивающейся линии, заявив о наличии благоприятных условий для сотрудничества в областях экономики, сельского хозяйства, туризма.

Э.Мамедъяров выразил удовлетворенность уровнем развития двусторонних связей. Он добавил, что для развития сотрудничества необходимо расширение двусторонней правовой базы, а также взаимная защита инвестиций и подписание соглашений по ликвидации двойного налогообложения.

Заявив о благоприятной позиции Словакии в энерготранзите, Э.Мамедъяров отметил о наличии широких возможностей для сотрудничества между двумя странами.

М.Лайчак пригласил Э.Мамедъярова участвовать на предстоящем в мае в Братиславе совместном заседании министров иностранных дел стран Восточного партнерства и Вышеградской группы.

Проинформировав о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров сказал, что для решения конфликта в первую очередь нужно вывести Вооруженные силы Армении с оккупированных азербайджанских территорий, обеспечить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

М.Лайчак выразил поддержку в вопросе мирного урегулирования конфликта, добавив, что его страна уважает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ и поддерживает решение конфликта в формате Минской группы.

В ходе встречи стороны заявили об успешном сотрудничестве между двумя странами в рамках международных организаций и выразили удовлетворенность взаимным учреждением дипломатических представительств.

Затем оба министра провели совместную пресс-конференцию.