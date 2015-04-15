​Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом этой страны Андрисом Берзиньшем.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече Э.Мамедъяров передал президенту Латвии приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В свою очередь Андрис Берзиньш попросил передать теплые пожелания главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На встрече было отмечено о развитии двусторонних связей на высоком уровне.

Э.Мамедъяров поздравил Латвию в связи с председательством в Евросоюзе и выразил уверенность в успешном завершении срока председательства.

Президент Андрис Берзиньш также выразил уверенность в том, что на предстоящем 21-22 мая в Риге заседании в верхах в рамках Восточного партнерства Азербайджан будет представлен на высоком уровне. Он также высоко оценил связи между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере.

Коснувшись стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере, Эльмар Мамедъяров отметил важность расширения сотрудничества и в других сферах. Министр также заявил о важности проектов TANAP и TAP в развитии сотрудничества с Евросоюзом в энергетической сфере.

Проинформировав о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров заявил, что позиция Латвии относительно конфликта выражена в подписанных между двумя странами документах.

Э.Мамедъяров также подчеркнул, что в Азербайджане с удовольствием примут латвийскую делегацию и спортсменов, которые будут участвовать на предстоящих 12-28 июня в Азербайджане I Европейских играх.

Президент Андрис Берзиньш поздравил Азербайджан по случаю I Европейских игр и заявил об участии в играх латвийских атлетов.