​Эльмар Мамедъяров ответил на интересующие азербайджанских дипломатов вопросы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие на церемонии завершения "Курсов высшей внешней политики", организованных в Университете АДА для дипломатов высшего и среднего ранга министерства иностранных дел.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Э.Мамедъяров подчеркнул важность данных курсов в повышении профессионализма сотрудников МИД и других госструктур.

Глава МИД заявил, что наиболее эффективная инвестиция – это вклад в образование: "Это подтверждает опыт Университета АДА".

Э.Мамедъяров проинформировал участников об успехах, достигнутых Азербайджаном в политической, социальной и других сферах, коснулся агрессии Армении против Азербайджана, оккупации 20% территории нашей страны, переговорного процесса, проводимого при посредничестве Минской группы ОБСЕ, и других вопросов.

Коснувшись государственной стратегии развития транспортной и энергетической сфер, министр подчеркнул значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Южного газового коридора.

На мероприятии министр также ответил на интересующие азербайджанских дипломатов вопросы.