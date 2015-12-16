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    ​Эльмар Мамедъяров ответил на интересующие азербайджанских дипломатов вопросы

    В Университете АДА состоялась церемония завершения Курсов высшей внешней политики, организованных для дипломатов высшего и среднего ранга

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие на церемонии завершения "Курсов высшей внешней политики", организованных в Университете АДА для дипломатов высшего и среднего ранга министерства иностранных дел.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Э.Мамедъяров подчеркнул важность данных курсов в повышении профессионализма сотрудников МИД и других госструктур.

    Глава МИД заявил, что наиболее эффективная инвестиция – это вклад в образование: "Это подтверждает опыт Университета АДА".

    Э.Мамедъяров проинформировал участников об успехах, достигнутых Азербайджаном в политической, социальной и других сферах, коснулся агрессии Армении против Азербайджана, оккупации 20% территории нашей страны, переговорного процесса, проводимого при посредничестве Минской группы ОБСЕ, и других вопросов.

    Коснувшись государственной стратегии развития транспортной и энергетической сфер, министр подчеркнул значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Южного газового коридора.

    На мероприятии министр также ответил на интересующие азербайджанских дипломатов вопросы.  

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