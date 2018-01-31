 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров отбыл в Туркменистан с официальным визитом

    Запланированы встречи главы МИД Азербайджана с туркменским коллегой и высокопоставленными лицами© Report/ Elshan Baba

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отправилась в Туркменистан с официальным визитом.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, планируются официальные встречи Э.Мамедъярова с зампредседателя Кабмина Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и другими высокопоставленными официальными лицами.
    В состав делегации входят высокопоставленные представители ГНКАР (SOCAR), ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское мореходство" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
    Отметим, что зампредседатель Кабмина Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов официально посетил Азербайджан в 2014 году.
    Р.Мередов посетил Баку в 2017 году в рамках четвертой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi