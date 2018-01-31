Эльмар Мамедъяров отбыл в Туркменистан с официальным визитом

© Report/ Elshan Baba

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отправилась в Туркменистан с официальным визитом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, планируются официальные встречи Э.Мамедъярова с зампредседателя Кабмина Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и другими высокопоставленными официальными лицами.

В состав делегации входят высокопоставленные представители ГНКАР (SOCAR), ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское мореходство" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Отметим, что зампредседатель Кабмина Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов официально посетил Азербайджан в 2014 году.

Р.Мередов посетил Баку в 2017 году в рамках четвертой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции.