Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе

Приглашение госсекретаря Энтони Блинкен глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров является очень правильным и своевременным.

Ожидания США очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена и возобновление мирного процесса на американской площадке являются очень правильными и своевременными.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя недавний визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в Азербайджан.

"Заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена о том, что госсекретарь Энтони Блинкен с нетерпением ожидает скорого приезда министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтон для проведения мирных переговоров, является хоть и несколько запоздалым, но демонстрирует, что американская администрация решила возобновить свои усилия в этом направлении. Прежде они увлеклись "информационной войной" под воздействием армянского лобби с реваншистской повесткой", - отметил эксперт.

П.Тейс также отметил, что госсекретарь Блинкен должен уделить особое внимание Нахчыванской Автономной Республике (НАР) - территории Азербайджана, не имеющей транспортного сообщения с остальной частью страны. НАР уже более 30 лет находится в экономической блокаде, не имея общих сухопутных границ, сказал он.

"Проблема граждан Азербайджана в Нахчыване, в частности, ограничение транспортного сообщения между основной территорией страны и автономией многие годы не замечалась международным сообществом, особенно Госдепартаментом США. Сейчас возникли благоприятные условия для решения этой ситуации путем налаживания отношений с Арменией", - сказал он.

Создание подобного сообщения будет способствовать как развитию региона, так и в целом превращения Южного Кавказа в транспортный хаб. Армения также будет одной из наиболее выигравших сторон в этом случае.