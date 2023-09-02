Американский эксперт: Вооруженные провокации Армении - грубое нарушение международного права

Вооруженные провокации ВС Армении, в результате которых были ранены азербайджанские военнослужащие, являются грубым нарушением международного права.

Вооруженные провокации ВС Армении, в результате которых были ранены азербайджанские военнослужащие, являются грубым нарушением международного права.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По словам эксперта, мировые государственные деятели, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, должны потребовать от правительства Армении немедленно прекратить все военные действия и подписать мирный договор с Азербайджаном.

Мировое сообщество должно оказывать дипломатическое давление на правительство Армении до тех пор, пока Ереван не выполнит свои обязательства по нормализации отношений с Баку, считает Тейс.

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. В результате армянской провокации трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.