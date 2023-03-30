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Рэйчел Авраам: Открытие посольства укрепит сотрудничество Азербайджана и Израиля

Рэйчел Авраам: Открытие посольства укрепит сотрудничество Азербайджана и Израиля Открытие посольства еще более укрепит сотрудничество Азербайджана и Израиля.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 16:21
Рэйчел Авраам: Открытие посольства укрепит сотрудничество Азербайджана и Израиля

Открытие посольства еще более укрепит сотрудничество Азербайджана и Израиля.

Об этом Report заявила редактор израильского Центра экономического мира, политический аналитик Рэйчел Авраам.

По ее словам, открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве является большим успехом. "Азербайджан - один из главных союзников Израиля. Кроме того эта страна обеспечивает 40% спроса Израиля на нефть", - напомнила Р. Авраам.

Она также отметила, что Азербайджан и Израиль сотрудничают для того, чтобы противостоять иранской угрозе.

29 марта в Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.

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Версия на английском языке Rachel Avraham: Opening of embassy to strengthen Azerbaijan-Israel co-op

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