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В Израиле состоялось открытие посольства Азербайджана

В Израиле состоялось открытие посольства Азербайджана В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 18:04
В Израиле состоялось открытие посольства Азербайджана

В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его израильский коллега Эли Коэн.

Напомним, что в конце 2022 года Милли Меджлис принял законопроект об учреждении посольства Азербайджана в Израиле.

26 ноября президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль".

Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным 11 января, Мухтар Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле. 26 марта этого года M.Мамедов вручил свои полномочия президенту Израиля Исхаку Герцогу.

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Версия на английском языке Azerbaijani embassy opened in Israel 
Версия на азербайджанском языке İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılışı olub

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