В Израиле состоялось открытие посольства Азербайджана

В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.

В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его израильский коллега Эли Коэн.

Напомним, что в конце 2022 года Милли Меджлис принял законопроект об учреждении посольства Азербайджана в Израиле.

26 ноября президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль".

Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным 11 января, Мухтар Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле. 26 марта этого года M.Мамедов вручил свои полномочия президенту Израиля Исхаку Герцогу.