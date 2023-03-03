Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петрищенко, находящимся с визитом в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петрищенко, находящимся с визитом в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и работы с молодежью, а также между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Вице-премьер Беларуси выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой Азербайджаном Республике Беларусь в рамках международных организаций.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.