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    Директор БДИПЧ ОБСЕ посетит Азербайджан

    Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир планирует принять участие в наблюдении за выборами

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир планирует посетить Азербайджан в следующем месяце. 

    Как сообщили Report в пресс-службе БДИПЧ, И.С.Гисладоттир планирует принять участие в наблюдении за президентскими выборами, которые пройдут в стране 11 апреля.

    Напомним, Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) вступила в должность директора БДИПЧ ОБСЕ 19 июля 2017 года, сменив на этом посту Михаэля Георга Линка (Германия).

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