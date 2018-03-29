Директор БДИПЧ ОБСЕ посетит Азербайджан

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир планирует посетить Азербайджан в следующем месяце.

Как сообщили Report в пресс-службе БДИПЧ, И.С.Гисладоттир планирует принять участие в наблюдении за президентскими выборами, которые пройдут в стране 11 апреля.

Напомним, Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) вступила в должность директора БДИПЧ ОБСЕ 19 июля 2017 года, сменив на этом посту Михаэля Георга Линка (Германия).