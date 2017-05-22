Делегация Комитета иностранных дел Европарламента находится с визитом в Азербайджане

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Делегация Комитета иностранных дел Европарламента во главе с Девидом Макаллистером находится с визитом в Азербайджане. Как сообщили Report в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане, в ходе визита ожидаются встречи с рядом официальных лиц, в том числе президентом Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, членами парламента и представителями гражданского общества.

Делегация Комитета иностранных дел Европарламента обсудит в Баку вопросы сотрудничества с Азербайджаном, в том числе ход переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Отметим, что далее делегация Европарламента также посетит Армению и Грузию.