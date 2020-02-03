Что изменилось в правилах подачи на шенгенскую визу для граждан Азербайджана?

Стали известны детали изменений порядка подачи документов на шенгенскую визу, вступившего в силу со 2 февраля 2020 года. Часть из них коснутся граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно новым требованиям, оплата за визовые сборы будет составлять 80 евро.

Однако граждан Азербайджана данное изменение не коснется, так как ранее Азербайджан и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Сумма визового сбора останется прежней, в размере 35 евро.

При этом визовая пошлина при повторном рассмотрении составит 80 евро.

Не распространится на граждан Азербайджана также и пункт о подаче документов и визовых сборах для детей от 6 до 12 лет. Таким образом, если согласно новому решению для получения шенгенской визы для детей вышеуказанного возраста необходимо заплатить 40 евро, то с граждан Азербайджана, как и прежде, эта сумма не взимается. Дети до 6 лет также получают шенгенскую визу бесплатно.

Изменения также внесены в сроки подачи и получения шенгенской визы.

Документы на визу могут быть поданы за 6 месяцев до планируемой поездки (в случае моряков - за 9 месяцев), не позднее, чем за 15 дней до даты отъезда.

Максимальный срок рассмотрения документов продлен до 45 дней.