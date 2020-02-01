​С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.

Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан Азербайджана, а также для путешественников из Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Албании, Украины, Молдовы и России.

Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.

Туроператоры сходятся во мнении о том, что обновление кодекса принесет туристам несколько позитивных изменений. Например, как говорят эксперты, появится возможность "сдаваться" на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.

При этом эксперты опасаются, что больше станет однократных виз. В частности, заявители, которые впервые едут в Европу, будут получать разрешение на въезд только на срок путешествия.