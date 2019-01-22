Член Европарламента приветствует прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Я приветствую решение о прекращении следственными органами Азербайджана уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении депутата Европейского парламента от Румынии, постоянного докладчика Европейского парламента по Азербайджану Норики Николаи (Norika Nikolai).

Также Н.Николаи отметила, что это решение доказало фальшивость звучащих в последние дни заявлений некоторых членов Европарламента, и выразила надежду, что в будущем члены Европарламента будут получать подробную информацию о каком-либо происходящем событии из достоверных источников.