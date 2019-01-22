 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Член Европарламента приветствует прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Я приветствую решение о прекращении следственными органами Азербайджана уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова".

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении депутата Европейского парламента от Румынии, постоянного докладчика Европейского парламента по Азербайджану Норики Николаи (Norika Nikolai).

    Также Н.Николаи отметила, что это решение доказало фальшивость звучащих в последние дни заявлений некоторых членов Европарламента, и выразила надежду, что в будущем члены Европарламента будут получать подробную информацию о каком-либо происходящем событии из достоверных источников.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi