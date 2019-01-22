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    Уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджанской Республики распространила заявление.

    В поступившей в Report информации говорится:

    "Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым всегда придается особое значение правам и свободам человека, в данной сфере проводятся последовательные и целенаправленные реформы"

    Группа правозащитников, а также отбывающий наказание в учреждении отбывания наказания №14 Мехман Гусейнов обратились к главе государства для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, придерживаясь, как всегда, принципов справедливости и гуманизма, учел эти обращения и порекомендовал генпрокурору Азербайджанской Республики провести объективное расследование уголовного дела, принять все предусмотренные законом меры для вынесения справедливого и гуманного решения.

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