Уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджанской Республики распространила заявление.

В поступившей в Report информации говорится:

"Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым всегда придается особое значение правам и свободам человека, в данной сфере проводятся последовательные и целенаправленные реформы"

Группа правозащитников, а также отбывающий наказание в учреждении отбывания наказания №14 Мехман Гусейнов обратились к главе государства для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, придерживаясь, как всегда, принципов справедливости и гуманизма, учел эти обращения и порекомендовал генпрокурору Азербайджанской Республики провести объективное расследование уголовного дела, принять все предусмотренные законом меры для вынесения справедливого и гуманного решения.