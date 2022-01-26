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Бочарников: Россия продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном

Бочарников: Россия продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном Россия планирует в нынешнем году продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.
Внешняя политика
26 января 2022 г. 11:37
Бочарников: Россия продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном
Михаил Бочарников
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Россия планирует в нынешнем году продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Россия планирует развивать политические контакты, активизировать работу в рамках межправкомиссии", - заявил посол, напомнив, что в нынешнем году Азербайджан и Россия отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

Также в 2022 году состоится 20-ое, юбилейное, заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, в ходе которой планируется обсудить различные актуальные вопросы развития сотрудничества.

"Я уверен, что будут встречи и на высшем уровне", -добавил посол, выразив надежду, что могут быть также подписаны различные соглашения, документы.

Планируется также продолжать работы по нормализации обстановки в регионе. "В принципе, планы на 2022 год очень обширные", добавил М. Бочарников.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Boçarnikov: “Rusiya Azərbaycan ilə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək"
Версия на английском языке Bocharnikov: Russia to continue to develop cooperation with Azerbaijan

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