Бочарников: Россия продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном

Россия планирует в нынешнем году продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Россия планирует в нынешнем году продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Россия планирует развивать политические контакты, активизировать работу в рамках межправкомиссии", - заявил посол, напомнив, что в нынешнем году Азербайджан и Россия отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

Также в 2022 году состоится 20-ое, юбилейное, заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, в ходе которой планируется обсудить различные актуальные вопросы развития сотрудничества.

"Я уверен, что будут встречи и на высшем уровне", -добавил посол, выразив надежду, что могут быть также подписаны различные соглашения, документы.

Планируется также продолжать работы по нормализации обстановки в регионе. "В принципе, планы на 2022 год очень обширные", добавил М. Бочарников.