Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance) на очередной встрече совета министров, прошедшей в мексиканском городе Мехико.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

В министерстве сообщили, что Азербайджан во внешней политике придает большое значение сотрудничеству с латиноамериканскими странами и в данной связи активно сотрудничает с организациями и экономическими объединениями, существующими в данном регионе.

Отметим, что Тихоокеанском альянсе, объединяющий в себе Мексику, Колумбию, Перу и Чили и являющийся политическим блоком, был учрежден в июне 2012 года. Сейчас у Альянса имеется 57 наблюдателей, включая Азербайджан.